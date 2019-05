Depuis une semaine, les plus grands experts se battent à coup d’arguments pour désigner le favori de la quinzaine parisienne. Les noms de Rafael Nadal et Novak Djokovic sortent à chaque reprise, mais l’ordre n’est pas si évident. Un Julien Benneteau, capitaine de l’équipe française de Coupe Davis, place le Serbe devant l’Espagnol. Arnaud Di Pasquale, ancien directeur technique de la Fédération Française de Tennis partage cet avis même si le jeu de Nole est moins spectaculaire. "Il reste plus fort que Federer et Nadal au top de leur forme" , confie-t-il.

Les supporters croisés dans les travées du site parient plus sur une 12e victoire de l’Espagnol.

(...)