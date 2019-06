L’Espagnol se trouve désormais dans les meilleures conditions pour remporter un 12e titre à Paris.

Que pouvait-il demander de plus ? Franchement, rien. Rafael Nadal a eu vendredi le scénario idéal dont il n’aurait peut-être même pas pu rêver ! Un vent de tempête et de la bruine pendant son match face à Roger Federer (6-3, 6-4, 6-2), d’abord, et une encore plus grosse tempête ensuite qui empêche Novak Djokovic et Dominic Thiem de boucler leur rencontre. Alors là, on appelle ça un miracle.

(...)