Il sera l’attraction de l’European Open aux côtés de la star locale.

Andy Murray a confirmé la date et le lieu de ses retrouvailles avec la Belgique : Anvers, le 13 octobre. L’Écossais a confirmé sa présence à l’European Open. L’ancien n°1 mondial a fait jouer son classement protégé et ne gâche donc pas une wild card. À 32 ans, le vainqueur de trois levées du Grand Chelem, lourdement diminué par des ennuis à la hanche, espère se relancer sur le circuit en simple.

"Les négociations ont débuté il y a un mois", confirme le directeur du tournoi, Dick Norman qui ne cachait pas sa fierté d’accueillir une telle légende dans son ATP 250.

Andy Murray a réussi à former la 4e roue du carrosse du Big Four en compagnie de Roger Federer, de Rafael Nadal et de Novak Djokovic. Il a remporté 45 titres, deux médailles d’or aux Jeux olympiques et une Coupe Davis.

