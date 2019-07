Elise Mertens était à un jeu des quarts de finale de Wimbledon, et puis tout s’est effondré. Jusqu’à 6-4, 5-2 elle avait parfaitement maîtrisé le jeu de Barbora Strycova, imposé sa puissance et sa plus grande précision à l’échange.

Mais elle est un peu passée à côté de son jeu de service à 5-3 et derrière, tout s’est mal enchaîné : sa rivale tchèque a sonné la révolte en défendant mieux, en trouvant de l’efficacité dans ses contres, et Mertens a sombré petit à petit. "Je suis un peu déçue, (...)