La Belge a été battue au deuxième tour à Wuhan au terme d’une énorme bataille par l’Américaine Sofia Kenin.

Et Elise Mertens balança sa raquette au sol. Un mouvement d’humeur rarissime qui a tout dit de l’intensité de la lutte. En tête 5-4 dans le jeu décisif du troisième set, la Belge venait de perdre deux points absoluments exceptionnels conclus par Kenin d’un coup droit gagnant venu d’ailleurs et d’un énorme revers pris juste après le rebond. Mertens ne pouvait pas mieux jouer ces points, pas mieux défendre, pas mieux contrer, pas mieux tenter : et pourtant Kenin, boule d’énergie à la qualité de frappe limpide a réussi à passer par un trou de souris. De quoi en faire perdre à Mertens son flegme habituelle. Flegme qui lui avait d’ailleurs notamment permis de revenir de 0-40 à 5-5 et de parfaitement tenir sa mise en jeu sous pression tout au long de la manche décisive.

(...)