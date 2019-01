L’actuelle 12e joueuse mondiale revient sur la terre de ses exploits, avec le sourire et beaucoup d’envie.

Ce ne peut pas être un Open d’Australie comme les autres pour Elise Mertens. Demi-finaliste l’an passé, la Belge revient sur la terre de ses exploits. Dans le stade qui l’a vu naître au plus haut niveau. “Une demi-finale en Grand Chelem, ce n’est pas tous les jours que ça arrive”, glisse-t-elle dans un sourire. Alors forcément, les images de son épopée 2018 reviennent : tout l’enjeu va être de s’en servir pour se galvaniser et pas se tétaniser. Samedi devant la presse belge, elle a semblé tout à fait détendue et sûre de son fait: elle va y aller sans se faire mal à la tête.

