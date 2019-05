Elise Mertens a eu deux bons tours de mise en jambes, mais ce vendredi, c’est le premier véritable examen à passer qui arrive. Si elle veut s’inviter en deuxième semaine une nouvelle fois à Paris, elle devra éjecter la 12e joueuse mondiale Anastasija Sevastova, et se défaire de la Lettone n’est jamais une affaire très simple. Capable d’accélérer comme elle veut mais aussi de triturer la balle avec tous les effets du monde, Sevastova fait mal au crâne. Et il ne faut jamais se fier à son langage corporel tant elle est une des plus grandes râleuses du circuit, qu’elle mène de deux breaks ou qu’elle soit menée d’un seul.

