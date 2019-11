Même privée de Daniil Medvedev, la sensation de cette saison qui a renoncé à cette Coupe Davis, la délégation russe peut se reposer sur un formidable réservoir.

À Madrid, Karen Khachanov et Andey Rublev ont prouvé qu’ils avaient les armes pour décrocher un nouveau Saladier d’argent, treize ans, déjà, après le dernier glané par Davydenko et Safin. Et aux yeux du capitaine, Shamil Tarpischev, cela ne fait même pas de doute. (...)