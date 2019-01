A 22 ans, Daniil Medvedev (1,98m) ne cesse de progresser. 19e mondial en ce moment, titré trois fois l’an passé, finaliste à Brisbane cette année, il promet d’être un adversaire plus que coriace au troisième tour pour David Goffin. Interview.





Comment voyez-vous ce troisième tour face à David Goffin que vous n’avez encore jamais affronté ?

On a fait quelques entraînements mais ça doit faire un an et demi. Beaucoup dépend de lui aussi, je ne sais pas dans quelle forme il est mais il a gagné deux matches en battant Copil, c’est pas mal.



