Barré par le Big Three

En début de saison, il ne songeait pas une seconde au Masters. Après un Roland-Garros encourageant et surtout un enchaînement Halle (finale) - Wimbledon (quart de finale) exceptionnel, l’espoir est né. Il a confirmé à Cincinnati (finale) puis à Tokyo (demi-finale). David Goffin a retrouvé ses sensations de 2017 où il avait atteint la finale du Masters. Malheureusement pour lui, il a été barré par le Big Three lors des grands matchs : Nadal à Roland-Garros, Djokovic à Wimbledon et à Tokyo et Federer à Halle, l’US Open et Shanghai.

(...)