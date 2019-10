Généralement les joueurs de ce calibre qui traversent une saison si morose sont d’une humeur de chien quand novembre arrive. Ambitions en miettes, ego meurtri, ils traînent leur peine en attendant les vacances. Mais pas Marin Cilic. L’ex-n° 3 mondial prend la situation avec calme, en sourit même parfois et vous explique son chemin de croix en prenant le temps. Et pourtant cette année, il n’a vraiment rien eu à se mettre sous la dent, si ce n’est un huitième à Melbourne, un autre à l’US Open et un quart à Madrid.

