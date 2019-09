Elise Mertens s’est prouvé beaucoup de choses à New York, et a toutes les raisons de croire qu’un jour elle pourrait ramener un titre du Grand Chelem à la maison. Et il n’y a pas de hasard, si elle a disputé le deuxième quart en Majeurs de sa carrière (en 2018, elle avait atteint les demies en Australie), c’est parce qu’elle a pris toutes les bonnes décisions avant ça et a surtout accepté d’investir dans sa carrière.

(...)