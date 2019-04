C’est devenu une rengaine des plus usitées pour qualifier le tennis féminin : "Tout peut arriver" . Preuve encore ce samedi au Lange Munte de Courtrai, où les numéros 1 respectives de ce duel de barrages entre la Belgique et l’Espagne ont mordu la poussière. Muguruza, du côté espagnol, et Van Uytvanck, dans le bastion belge, ont été toutes surprises alors qu’elles endossaient le costume de favorites pour leur entrée en matière avant leur duel ce dimanche. Pourtant, tout avait si bien débuté pour les Belges avec la perf’inattendue de Flipkens en premier match. (...)