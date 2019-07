À la découverte de la face cachée du n° 1 mondial.

Novak Djokovic est un champion atypique à bien des égards avec, en toile de fond, un mélange d’exploits, de chutes en enfer, de dépressions et de renaissances. Derrière une personnalité forte et des allures parfois arrogantes, le Serbe est fragile et guidé par ses émotions. C’est l’eau et le feu qui sont en permanence des deux côtés du filet.