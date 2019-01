Tennis Les chefs de file du tennis belge et un choc sur le Central: voici les matches à suivre cette nuit à l'Open d'Australie P.VGL.

David Goffin et Elise Mertens, leaders de la petite balle jaune du plat pays et derniers rescapés du royaume, attaqueront leur deuxième tour cette nuit à Melbourne. On notera aussi un excitant Wawrinka - Raonic à déguster sans modération!