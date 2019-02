Tennis Les Belges en mode Minaur, la France devra sortir le Joker: que retenir du tirage de la phase finale de Coupe Davis? P.VGL.

Goffin &Co seront opposés à l'Australie et la Colombie pour la phase de poules de cette grande finale à Madrid (18 au 24/11).



Avec l'exploit brésilien sans Goffin mais avec un Coppejans survolté, les Belges avaient validé leur billet pour la grande finale de cette Coupe Davis 2.0 à la sauce Piqué. Les voilà désormais fixés sur leurs adversaires pour la phase de groupes: l'Australie et la Colombie.(...)