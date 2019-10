Tennis Le top 10 à la Race est en vue pour David Goffin Thibaut Vinel

David Goffin affronte ce matin Denis Shapovalov à Tokyo avec comme enjeu de rentrer dans le top 10 pour le Masters.



Tokyo entre de plus en plus dans les terres promises de David Goffin. En 2017, il avait remporté dans la capitale japonaise son plus grand tournoi encore à ce jour : un ATP 500.



(...)