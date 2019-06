Rafael Nadal vit un séjour à Paris très calme. À l’exception du set perdu face à David Goffin, il n’a pas encore montré la moindre faille. Il n’a pas non plus encore défié un adversaire solide, complet et en grande forme. En demi-finale, Roger Federer, l’allergique de la terre battue, répond à tous ses critères. Pourtant, ce 39 e Clasico penche nettement en faveur du Majorquin.

Le propriétaire de 11 trophées des Mousquetaires en a vu d’autres sur le court Philippe Chatrier. Il n’a pas pour habitude de se soucier du nom de son adversaire. "Je joue très bien. Je suis solide", confiait-il après la punition infligée au malheureux Kei Nishikori. "Je gagne de gros matchs contre des adversaires difficiles. Bien sûr, jouer contre Roger en demi-finale, c’est un bonus. Nous avons partagé les moments les plus importants de nos carrières. Nous vivrons un nouvel épisode de cette saga."

Un Nadal - Federer impose toujours une remise en question des deux acteurs. L’un et l’autre doivent réinventer leurs schémas tactiques pour se surprendre. "Il n’y a pas deux matchs identiques. Tous sont différents. Nous essayons toujours des choses. On va voir ce qu’il va se passer. Je m’attends à ce qu’il joue agressivement, qu’il change de rythme et qu’il vienne au filet. Je vais devoir être solide, frapper les balles assez fort pour ne pas lui permettre de se mettre dans une bonne position. Si j’arrive à bien jouer mes coups droits et revers, je vais pouvoir le mettre en difficulté."

Il serait sot de ne pas considérer le paramètre majeur, à savoir (...)