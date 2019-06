Roger Federer revient sur le court Suzanne Lenglen pour un quart de finale face à Stan Wawrinka. La dernière fois, c’était en 2015 et ça c’était très mal fini pour lui (6-4, 6-3, 7-6). Depuis, il n’a plus perdu contre son ami et compatriote mais il n’y a jamais eu de revanche sur terre battue, donc les repères sont faussés. Et puis, entre-temps, ils sont chacun passés sur la table d’opération pour des soucis de genou : si Federer a réussi un come-back exceptionnel, Wawrinka a beaucoup souffert.

À Roland-Garros, c’est en fait le premier tournoi où il rejoue à son meilleur niveau !

