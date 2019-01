Le n°1 mondial a sorti les crocs sur le court mais aussi en dehors.

Novak Djokovic arrive en deuxième semaine avec la rage de vaincre et la rage tout court. Le souci pour le Djoker est qu’il n’a pas de "poker face" : tout ce qu’il ressent se lit sur son visage, et tout particulièrement quand il est d’une humeur massacrante. Samedi, ça a commencé après deux sets parfaitements maîtrisés face à Denis Shapovalov (6-3, 6-4) : les organisateurs avaient décidé d’allumer les lumières sur la Rod Laver Arena… à 17 heures alors qu’il faisait grand jour. Ils ont pris le reste par "Nole" qui, portant des lentilles de contact, est très sensible à ce genre de détails.

Et qui a aussi horreur qu’on change ses repères au milieu d’un match. Même en tête 4-1 dans le troisième set, il continuait de pester. Alors évidemment il a fini par sortir du match et perdre le troisième set dans un pétage de plomb le plus total. "Je sais que je ne dois pas me comporter comme ça, je sais que j’ai trop d’expérience pour ça mais voilà la preuve que ça peut encore m’arriver…"

(...)