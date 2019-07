Rafael Nadal défie Roger Federer, à qui il voue un énorme respect. À eux de livrer le feu d’artifice que tout le monde attend.

Rafael Nadal et Roger Federer disputent ce vendredi un match à énorme enjeu. Non seulement le record de 20 titres du Grand Chelem du Suisse est sous la menace de l’Espagnol dès cette fin de saison, mais pour chacune des deux légendes, c’est aussi la crainte virtuelle de ne plus avoir beaucoup de chances de s’imposer ici.

Federer a fait de ce Wimbledon l’obsession de son année ; un peu comme Nadal avec Roland-Garros. Rafa n’a plus gagné ici depuis 2010 et avec l’état de ses genoux c’est quasiment un miracle qu’il joue sa deuxième demi-finale sur gazon en deux ans.

