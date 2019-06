Les deux Suisses se retrouvent en quart de finale. Avantage Federer. Mais, sur terre battue, tout peut arriver !

C’est le choc que tout Roland-Garros attend. Un derby suisse servi chaud et show à la fois. Et, en même temps, un vrai classique du tennis du XXIème Siècle.

Roger Federer et Stanislas Wawrinka se sont déjà affrontés à 25 reprises. Et les statistiques sont clairement à l’avantage du Bâlois : 22 victoires contre seulement 3. Mais attention. Le duel de ce mardi sur le Central Philippe Chatrier dégage un parfum différent. D’abord, parce qu’il se joue sur terre battue, une surface qui correspond davantage au jeu de Wawrinka. C’est d’ailleurs sur ce revêtement que le Lausannois a remporté ses trois succès : à Monte-Carlo en 2009 et 2014 et à Roland-Garros en 2015, l’année où il s’adjugea d’ailleurs le tournoi.

(...)