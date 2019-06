Elle cultive le don de la discrétion sans verser dans la paranoïa. Elle refuse ainsi de nous dévoiler son nom ou de parler de son parcours. "Si vous connaissiez mon nom, vous ne trouveriez absolument rien sur moi sur Internet. Je suis totalement invisible sur la Toile. Je fuis les réseaux sociaux. Même mes agents de sécurité ignorent mon visage", commence-t-elle. "Je peux ainsi me promener sur le site de Roland-Garros et être plus efficace."

(...)