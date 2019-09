Jamais deux sans trois. La troisième édition de la Laver Cup, compétition hybride élaborée par Roger Federer et son agent Tony Godsick en hommage à Rod Laver, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, se déroule au Palexpo de Genève ce week-end. Après des passages à Prague et Chicago, c’est à domicile que la star helvète a invité un plateau de prestige pour une exhibition qui ne dit pas son nom.

(...)