David Goffin n'a pas fait le poids face aux trois patrons du tennis mondial.

Le Big Three est la valeur la plus stable du marché. Les affres du temps et les adversaires n’ont pas beaucoup d’emprises sur eux. S’ils gardent un visage humain, Federer, Nadal et Djokovic ont une dimension supplémentaire qui leur permet de remporter des matchs sans être à 100 % quel que soit le nom du joueur de l’autre côté du filet. David Goffin en a fait triplement l’expérience.(...)