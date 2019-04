Mais que devient Arantxa Sanchez Vicario ? Icône du tennis féminin espagnol dans les années 1980-1990, la triple championne de Roland-Garros (1989, 1994, 1998) a vécu, depuis sa retraite des courts, une véritable chute aux enfers, sur les plans sentimental et financier. Pêle-mêle, elle a dû gérer deux divorces - dont un digne de la Guerre des Rose -, une banqueroute financière et une rupture très douloureuse avec sa famille !

Flash-back. Arantxa décide, en 2002, de mettre un terme définitif à sa carrière côté courts. Avec un palmarès en béton armé (29 titres WTA en simple) et une vraie fortune (évaluée à 45 millions d’euros), l’ancienne n° 1 mondiale et rivale emblématique de Steffi Graf et Monica Seles peut voir l’avenir en rose.

Sur le circuit, on ne l’avait vue accompagnée que par ses deux inséparables petits chiens, baptisés Roland et Garros. Ses raquettes rangées dans la housse, sa vie privée va prendre une tournure très différente !