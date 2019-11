La Coupe Davis est morte, vive la Coupe du monde de tennis ! À l’issue d’une réforme qui a fait couler tant d’encre, la Coupe Davis à la sauce Piqué prend ses quartiers à la Caja Magica cette semaine. 18 nations, Nadal et Djokovic en ambassadeurs de luxe, des défections de marque aussi (Medvedev, Zverev, Cilic, Isner sans compter Thiem, Tsitsipas et Federer, dont les pays ne sont pas qualifiés), un prize-money démentiel, trois stades et de nombreuses inconnues : voilà pour le tableau de cette épreuve qui se veut plus moderne et surtout plus bankable. Du capitaine de la sélection belge Johan Van Herck à notre Mister Coupe Davis Steve Darcis en passant par le patron de l’équipe David Goffin (de retour en sélection plus d’un an et demi après son dernier match), tous le concèdent : "L’organisation est super, mais cela ne ressemble en rien à une ambiance de Coupe Davis", clament-ils. "On se croirait plutôt aux Jeux olympiques", relevait Steve Darcis.

(...)