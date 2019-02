Décidément, le tennis n'a rien de rationnel. Voici une semaine, on n'accordait quasiment aucune chance à l'équipe belge de Coupe Davis, privée des services de Goffin et Darcis, lors de son match au Brésil. Et, à la surprise générale, elle s'est imposée.

Ce week-end, en revanche, on donnait volontiers notre équipe de Fed Cup favorite, à Liège, contre la France. Et, à l'arrivée, elle s'est sévèrement inclinée. Bizarre ? Oui et non.

(...)



Un commentaire signé Miguel Tasso.