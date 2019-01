La décision de David Goffin de faire l’impasse sur le prochain match de Coupe Davis au Brésil interpelle les supporters belges. On ne peut assurément pas reprocher au joueur liégeois de snober régulièrement cette compétition.

Il a été des plus belles batailles et a notamment permis à la Belgique de disputer deux finales, en 2015 et 2017. Et il est évident que ce lointain déplacement en Amérique du Sud, alors qu’il revient à la compétition, tombe à un mauvais moment. On se gardera donc de le blâmer. En vérité, c’est la Coupe Davis qui pose problème et qui n’arrive pas à trouver sa voie. Voilà des années que les plus grands champions jouent ce tournoi à la carte, en fonction de leur agenda personnel.