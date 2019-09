Un commentaire de Miguel Tasso.

Le contraste entre le tennis masculin et féminin est décidément décoiffant. Là où, chez les hommes, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer se partagent tous les lauriers, c’est l’anarchie complète chez les femmes. Ainsi, là où les trois ténors du circuit ATP ont remporté tous les tournois du Grand Chelem de ces trois dernières années, on comptabilise, sur la même période, dix championnes différentes chez les filles.(...)