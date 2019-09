Le circuit pro offre une telle adrénaline que les joueurs parlent volontiers de deuil au moment de quitter cette vie tourbillonnante. Kim Clijsters avait mis un terme à sa deuxième carrière avec l’esprit apaisé à la suite de ses titres à l’US Open et à l’Open d’Australie. Elle était animée alors de la plus belle des raisons : agrandir sa famille. Elle l’a fait. Mais, le démon du jeu est revenu frapper à sa porte. Après 7 ans, elle est sur le point de réaliser l’un des come-back les plus médiatiques. Sur un plan sportif, elle a ses chances même s’il reste trop d’inconnues dans l’équation.

(...)