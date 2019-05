La Tchèque a remporté son plus grand titre sur terre battue, dimanche à Rome aux dépens de Johanna Konta (6-3, 6-4).

On ne va pas dire que cette finale a passionné les foules ni qu’elle laissera une immense trace dans l’histoire du jeu. Elle a en revanche permis à Karolina Pliskova de s’assurer la 2e place mondiale et de confirmer que malgré son jeu de surface rapide, elle avait bel et bien un bout de pied terrien.

Après la demi-finale à Roland-Garros en 2017, le titre à Stuttgart en 2018 et la demi-finale de Madrid en 2018, la Tchèque continue de montrer une belle régularité sur l’ocre. En décrochant son plus grand titre sur cette surface, elle est par ailleurs devenue la première Tchèque victorieuse à Rome depuis Regina Marsikova en 1978.

(...)