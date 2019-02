Olivier Rochus passe au crible le possible futur coach de Goffin.

Cela fait presqu'un mois que Goffin a vu son mentor Thierry Van Cleemput s'envoler au chevet de Simona Halep. Et depuis, le chef de file du tennis belge n'a pas remporté le moindre match sur le circuit. A Rotterdam cette semaine, Goffin a néanmoins retrouvé sa fougue et ses sensations face à Monfils. Après s'être appuyé sur une nouvelle raquette pour soulager ce satané coude, il a rapatrié son ancien outil de travail et redonné de la couleur à son jeu.

(...)