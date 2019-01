Tennis Johan Van Herck et son équipe en Coupe Davis: "David Goffin avait presque accepté" Thibaut Vinel

Privé de Goffin, Darcis, Bemelmans et De Loore, Van Herck a opté pour une équipe B.



Avant de prendre l’avion vendredi pour Uberlândia où la Belgique affrontera le Brésil les 1 et 2 février en barrage de la première Coupe Davis, Johan Van Herck regardera encore les duels au sommet à l’Open d’Australie.



"Cette édition est passionnante car les jeunes comme Tsitsipas, De Minaur, Tiafoe, Khachanov… poussent pendant que les anciens comme Nadal et Djokovic résistent. Le niveau général est montré d’un cran."



(...)