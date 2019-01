Greet Minnen, qui vit en couple avec Alison Van Uytvanck, a remporté à 21 ans son premier match dans un grand tableau d’un tournoi WTA. Hobart reste une terre magique pour les Belges.

On n’oublie jamais sa première. Greet Minnen, 21 ans, retiendra toute sa vie que, le 7 janvier 2019, elle a franchi pour la première fois de sa carrière le premier tour d’un tournoi WTA. Issue des qualifications à Hobart, la 346e joueuse mondiale a effacé en deux sets la 97e mondiale, l’Ukrainienne Kateryna Kozlova 6-4, 6-0. La native de Turnhout a ajouté la manière à son résultat. "J’ai beaucoup travaillé pour être en forme, confiait-elle. Après le premier set, je me suis libérée et tout a fonctionné sur des roulettes", poursuit celle qui ignorait totalement le nom de son adversaire du deuxième tour. "Pour être honnête, je ne sais même pas contre qui je joue. Je n’avais pas osé regarder."

Elle défiera soit la Grecque Maria Sakkari (WTA 41) soit la Polonaise Magda Linette (WTA 86) qui s’affrontent mardi matin.

L’histoire est de toute façon belle pour cette Flamande qui a trimé tout l’hiver pour tenter de franchir un cap supplémentaire. À 21 ans, elle avait besoin d’un bon résultat pour débloquer sa carrière. "J’ai beaucoup travaillé le physique cet hiver pour être capable de mettre plus d’intensité. J’ai bossé l’aspect mental afin de rester calme dans les moments importants."

Elle ambitionne tout simplement de monter suffisamment au classement pour figurer dans le tableau des qualifs de l’US Open. Pour tendre vers ce but, elle compte sur une alliée de choix, Alison Van Uytvanck. La quart de finaliste à Roland-Garros en 2015 forme un couple avec Greet Minnen depuis près de deux ans. En 2018, la Grimbergoise avait fait son coming out en officialisant être en couple. "Je ne le considère pas comme un sujet tabou", avait-elle dit lors de l’annonce en mars 2018. "Je suis heureuse. Nous sommes hyper contentes et c’est ce que nous voulons afficher devant tout le monde. Personne ne doit se justifier du fait d’être lesbienne ou gay, ce n’est pas une maladie."

(...)