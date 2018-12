David Goffin, Steve Darcis et Elise Mertens reprennent du service.

C’est la rentrée, aussi, pour les joueurs belges. Côté masculin, David Goffin et Steve Darcis s’apprêtent ainsi à disputer leur premier match de la nouvelle saison. Le premier sera opposé mardi, à Doha (Qatar), au Lituanien Ricardas Berankis (ATP 117 et sorti des qualifications) tandis que le second défiera, ce lundi, à Pune (Inde), l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 73).

À l’aube de la nouvelle année, les deux champions belges sont évidemment dans le doute. Goffin n’a plus disputé le moindre match officiel depuis début octobre tandis que Darcis n’a plus foulé un court sur le circuit ATP depuis plus d’un an ! "J’ai repris l’entraînement depuis plus d’un mois. Tout se passe bien. Mais la compétition, c’est évidemment autre chose", confie David Goffin qui sait qu’il devra s’armer de patience pour retrouver son meilleur niveau. "Nous n’avons d’ailleurs pas établi de plan de marche précis pour les prochaines semaines. Après une longue absence, on part toujours un peu dans l’inconnu. On s’adaptera. L’idée est de disputer un maximum de matchs pour monter petit à petit en puissance" ajoute son coach Thierry Van Cleemput.

(...)