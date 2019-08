Le soleil avait viré la pluie de l’US Open et tout de suite tout est allé beaucoup mieux !

À l’image de David Goffin qui n’a pas connu le moindre souci afin de venir à bout de Grégoire Barrère (6-2,6-2,6-2 en 1 h 28). Ce dernier avait certes récupéré une journée de plus de repos après sa sortie des qualifications et son marathon du premier tour mais ça n’a pas été suffisant pour compenser à la fois la débauche d’énergie et la supériorité du Belge.

