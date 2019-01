Le n°1 belge n’a pas réussi à dérégler la machine Daniil Medvedev et a donc été éliminé au troisième tour (6-2, 7-6(3), 6-3).

Ce tournoi était le premier grand test du retour de blessure de David Goffin, et après deux bons tours on a pu voir face à Daniil Medvedev qu’il restait encore du chemin à faire avant de retrouver du très grand David. Le Liégeois s’est incliné en trois sets (6-2, 7-6(3), 6-3) face au Russe sans pouvoir trouver de solution durable pour se sortir d’affaire. Avec des si, on refait le monde mais tout de même :