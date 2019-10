La tête dans les mains, incrédule. La réaction de Thomas Johansson après la cinquième balle de set manquée de David Goffin dans le premier set a dit beaucoup de la frustration qui reste après la défaite de David Goffin face à Roger Federer. Il venait d’expédier un coup droit hors des limites à 7-6 dans le jeu décisif (après y avoir mené 5-3), après avoir manqué une attaque de coup droit et commis une double faute lors de ses deux premières occasions à six jeux à cinq. Et, finalement, cette fin de premier set après 1 h 10 de combat a été à l’image du match : le Liégeois était là, au niveau, prêt à faire tomber l’idole mais au moment de boucler l’affaire, le grain de sable a enrayé la machine.

