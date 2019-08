Dans la foulée de cette première finale perdue en Masters 1000 face au jeune loup Medvedev (7-6 (3), 6-4) à Cincinnati, David Goffin aborde le 8e US Open de sa carrière dans les meilleures dispositions. S’il s’est déjà glissé en quarts des trois autres Majeurs (Open d’Australie en 2017, Roland-Garros en 2016 et Wimbledon cette année), à New York c’est au stade des huitièmes que la route lui a, à chaque fois, été barrée (par Cilic en 2018 et Rublev en 2017).





(...)