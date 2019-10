© AFP

Tennis Goffin a des gros points à marquer à Shanghai Carole Bouchard

David Goffin a Londres dans le viseur. Si tout devrait comme souvent se jouer au Masters 1000 de Bercy pour les derniers tickets, on se souvient de cette petite phrase de son coach Thomas Johansson à l’US Open : "Si on peut se qualifier avant, on ne va pas se gêner." Et si ce "avant" a été très bien mis en orbite par la demi-finale de Tokyo, perdue samedi contre un Djokovic trop fort (6-3, 6-4), il pourrait devoir aussi passer par une belle semaine au Masters 1000 de Shanghai afin de s’éviter une guerre des nerfs indoor en Europe.