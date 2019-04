Tennis Garbiñe Muguruza, une latina girl à Courtrai Miguel Tasso

Lauréate de deux Grands Chelems, l’Espagnole est l’attraction du week-end.



L’armada espagnole a débarqué au grand complet à Courtrai. Même Garbiñe Muguruza, absente lors du tour précédent au Japon, a effectué le déplacement flandrien. "C’est la preuve du bon état d’esprit qui règne au sein de l’équipe et de l’importance que nous accordons à ce match" expliquait, hier, Anabel Medina, la capitaine de l’équipe.



Lauréate de deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017), Garbiñe Muguruza sera la grande attraction de ce barrage face à la Belgique. Certes, depuis deux ans, la sculpturale championne hispanique n’a pas réussi de grandes performances et a chuté au classement mondial (elle occupe actuellement la 19e place du ranking). Mais elle vient de remporter, pour la deuxième fois, le tournoi mexicain de Monterrey, en faisant le plein de confiance. "J’ai enfin retrouvé de bonnes sensations. C’est positif pour la suite de la saison" sourit-elle.



(...)