La belle aventure de la Belge à New York en simple s’est terminée avec la manière.

Elle aurait pu quitter New York sans avoir disputé un seul match dans le grand tableau suite à sa défaite au dernier tour des qualifications, mais Kirsten Flipkens en aura finalement disputé deux. Et bonus du bonus, elle a en plus livré un très beau combat face à Bianca Andreescu. La Canadienne, révélation de la saison avec ses titres à Indian Wells et Toronto, a ainsi dû s’employer (6-3, 7-5) et remonter un break de retard dans la second manche (0-2) afin de sortir des griffes de Flipkens.