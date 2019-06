Sans perdre un set, et en gardant son sang-froid malgré cette canicule dominicale, Rodger n’a pas fait dans le détail contre l’Argentin Mayer en un peu plus de 1h30 sur un score sans appel (6-2, 6-3, 6-3). Si on jette un œil dans le rétro, cette qualif’ pour les quarts se révèle précieuse, d’autant qu’en Grand Chelem, il faut remonter à l’édition de Wimbledon l’an dernier, pour trouver trace de Federer à un tel stade.

