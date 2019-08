Le Suisse a coulé contre Rublev. Inquiétant ?

À peine 61 minutes de jeu. Au-delà du coup d’arrêt inattendu perpétré à la légende aux 20 Majeurs, c’est la diligence avec laquelle Andrey Rublev s’est exécuté qui a choqué le monde de la petite balle jaune. Il s’agit là de la défaite la plus "courte" de la carrière de Federer depuis… 16 ans et 7 mois et un revers en 54 minutes face à Franco Squillari !

(...)