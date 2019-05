Tennis Federer: "Heureux de ma décision" Carole Bouchard

De retour sur terre battue pour la première fois depuis 2016, Roger Federer est l’objet de toutes les attentions à Madrid.



Roger Federer n’a plus joué à Madrid depuis 2015 et n’y a plus gagné un match depuis 2013 alors pour son retour il est choyé comme le messie. Des hordes de fans à chacun de ses entraînements depuis vendredi, des caméras qui le suivent partout, et ce dimanche un tunnel d’obligations médiatiques.



(...)