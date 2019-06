Ça y est, il l’a fait ! Se frayer un chemin jusqu’en finale d’un tournoi, Goffin l’attendait depuis déjà plus d’un an et demi. La dernière fois, c’était au tournoi des Maîtres (Masters) contre Dimitrov en novembre 2017.

Au lendemain de sa prestation étincelante contre le géant local Zverev (5e mondial) en quarts, il a confirmé cette perf’en s’imposant au terme d’une joute serrée mais parfaitement maîtrisée contre le surdoué italien Berrettini (22e mondial) (7-6 (4), 6-3). Histoire de ponctuer cette semaine aux allures de conte de fée, Roger Federer l’attend pour l’apothéose de ce formidable parcours.

(...)