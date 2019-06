Rafael Nadal est peut-être le grand patron des lieux, mais il sait qu’un match de tous les dangers arrive désormais pour lui. S’il mène 23-15 dans ses duels face à Roger Federer, c’est le Suisse qui a remporté les cinq derniers. À Roland-Garros, ce sera leurs retrouvailles depuis la finale de 2011 et alors que Rafa chasse l’histoire et un douzième titre à Paris il ne peut pas se permettre de trébucher face à celui qui est avec Novak Djokovic son plus grand rival. Perdre à Paris face à Federer serait un désastre.

(...)