La déception se lisait sur les visages des joueuses de l’équipe belge de Fed Cup au soir de la défaite (2-3) face à l’Espagne. Après les victoires en simples de Kirsten Flipkens et de Ysaline Bonaventure face à Garbine Muguruza, le public courtraisien s’était mis à rêver. Mais l’armada espagnole porta l’estocade lors du double décisif.

L’optimisme du capitaine

"C’est dur de perdre de cette façon. Mes joueuses ont été fantastiques pendant deux jours et, in fine, tout s’est joué sur quelques détails. Mais c’est le tennis et il faut l’accepter", philosophait le capitaine Johan Van Herck.

