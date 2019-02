Malgré ses références notables avec l'équipe nationale, plusieurs coups d'éclats et des victoires éclatantes sur le circuit l'an dernier, la Louvaniste conserve une certaine fébrilité lorsqu'elle évoque son statut de leader au sein de la sélection belge.



"Je ne suis pas la leader", clame-t-elle à l'aube de ce quart de Fed Cup face à la France de Garcia, Mladenovic &Co. Et pourtant, si la 21e mondiale ne veut pas l'affirmer, dans les faits, elle s’assimile sans ambages à notre David Goffin au féminin. Avec qui elle partage cette timidité, réserve et pudeur. Mais qui ne l'a pas empêché, lui, d'assumer son statut de n°1 lors des remarquables parcours de la Belgique en Coupe Davis en 2015 et 2017.